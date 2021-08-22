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Şişhane’de 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

22.08.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişhane’de 7 katlı otelin bodrum katındaki elektrik panosundan dolayı çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Şişhane’de 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 19.00’da Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katındaki elektrik panosundan dumanlar yükselmeye başladı. Bodrum kattan çıkan yangınları gören otel görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Otel çalışanları bu esnada 2 kişiyi üst katlardan alarak tahliye etti.

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"İKİ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Yangına müdahale esnasında çevrede bulunan Tarık Özen isimli vatandaş, "Ben zaten sokağın arkasında oturuyorum. Çıktım dumanlar vardı. Ama yukarıda iki tane misafir vardı. Onları bir şekilde indirdiler. Sağ salim indiler. Dumanlar tahliye edildi, yangın söndürüldü. İki kişi tahliye edilmişti en üst katlardan" şeklinde konuştu.

Otel çalışanlarının da yangının söndürüldüğü esnada oluşan su birikintisini dışarıya attığı görüntülendi. Yangından dolayı bodrum katta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. (İHA)

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yangın İstanbul
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