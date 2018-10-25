Şişhane'de yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda daha önce boşaltılan bir eğlence mekanında yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden oldu. Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda tamamen söndürüldü. Yanan binanın daha önce gece kulübü olarak kullanıldığı ve yaklaşık bir yıl önce faaliyetine son verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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