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ŞİŞHANE'DE YANGIN İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ (aktüel görüntüyle)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda daha önce boşaltılan bir eğlence mekanında yangın çıktı.

ŞİŞHANE'DE YANGIN İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ (aktüel görüntüyle) DHA İSTANBUL- ŞİŞHANE'DE YANGIN İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ (aktüel görüntüyle) Haber-Kamera Zeki GÜNALİSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda daha önce boşaltılan bir eğlence mekanında yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden oldu. Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda tamamen söndürüldü. Yanan binanın daha önce gece kulübü olarak kullanıldığı ve yaklaşık bir yıl önce faaliyetine son verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü dökümü ----------------------- -Alevli yanan bina -İtfaiye ekiplerinin koşturması -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi -Yoğun dumanlar -Genel ve detay görüntüler

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