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Sisi, 2034’e kadar iktidarda kalacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

Mısır parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi’nin cumhurbaşkanlık süresinin uzatılması ile ilgili sunulan maddeyi kabul etti.Mısır parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi’nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin maddeyi oyladı.

Mısır parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi’nin cumhurbaşkanlık süresinin uzatılması ile ilgili sunulan maddeyi kabul etti.
Mısır parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi’nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin maddeyi oyladı. Parlamento Başkanı Ali Abdulal başkanlığında yapılan oturumda söz konusu madde 485 milletvekili tarafından kabul edildi. Abdulal, maddenin 60 gün boyunca Anayasa Meclisi tarafından inceleneceğini ve daha sonra halk oylamasına sunulacağını dile getirdi. Madde daha sonra halk oylamasına sunulacak ve maddenin halk oylamasından geçmesiyle Sisi 2034 yılına kadar iktidarda kalacak.

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