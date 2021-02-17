Sisi: Aile başına ikiden fazla çocuk büyük sorun

Mısır'ın seçimle cumhurbaşkanlığına geçiş yapmış eski genelkurmay başkanı Abdülfettah es Sisi, 103.5 milyon olarak tahmin edilen nüfustaki durmak bilmeyen artış meselesine el attı.

Mısır lideri, salı günü İsmaliye Tıp Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, nüfustaki çok hızlı büyümeye karşı bilinçlenmek gerektiğini, aile başına iki çocuktan fazlasının çok büyük sorun oluşturduğunu söyledi.

2012'de kitlesel protestolara koşut seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Müslüman Kardeşler hükümetini deviren ve o zamandan beri ülkeyi demir yumrukla yöneten Sisi, "Bu sorunu sert yasalar çıkararak çözmek istemiyoruz" dedi.

Nüfus artışıyla mücadele programı üzerinde çalıştıklarını ve bunun için gereken hizmetleri sağlayacaklarını belirten Mısır lideri, nüfus artışının devletin elindeki imkanlarla orantılı olması gerektiğini, böyle olmadığında tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Yaşam koşullarında düzelme kaydedilemediğini ve ve nüfus artışı kontrol altına alınmadığı müddetçe de böyle gideceğini anlatan Sisi, devletin 100 milyonu geçen nüfusu finanse edebilmek için yaklaşık 15 trilyon Mısır lirasına ihtiyacının olduğuna, bu finansmanın sağlanamamasının tüm sektörleri vurduğuna dikkat çekti.