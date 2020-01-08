Sisi, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi, başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya göre, Sisi ve Wang görüşmesinde, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de hazır bulundu.

Orta Doğu ve Körfez’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, durumun kontrol altına alınması, gerginliğin daha da tırmanmasının engellenmesi ve Körfez’in güvenliğinin sağlanması gibi konular masaya yatırıldı.

İkili ilişkilerin de değerlendirildiğinin belirtildiği görüşmeyle ilgili, daha fazla detay verilmedi.

- Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı ile de görüştü

Öte yandan Sisi’nin, Mısır’da bugün düzenlenen Libya toplantısı için başkent Kahire’ye gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de bir araya geldiği belirtildi.

