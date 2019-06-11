Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile İsrail-Filistin meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder Mısır’ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikilinin görüşmesi Kahire’deki İttihadiyye Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün yanı sıra Filistin halkının kazanılmış haklarının uluslararası yasalara uygun bir şekilde korunması çerçevesinde bir çözümün geliştirilmesi meselesinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, barışın sağlanması durumunda bölgede yeni bir gerçekliğin ortaya çıkacağına, barışın kalkınma ile istikrar için yeni ufuklar açacağına vurgu yaptı.

Lauder ise bölge ülkelerinde yaşanmakta olan diğer krizlere de çözüm bulma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Dünya Yahudi Kongresi 1936 yılında kuruldu. Tüzüğüne göre kuruluş hedefi, “Yahudi halkının bekası ve birliğinin güçlendirilmesi" olan Kongre’nin başkanlığını 2007 yılından bu yana ABD'li iş adamı Lauder yapıyor.

Lauder Ekim 2017’de de Mısır’ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmişti.