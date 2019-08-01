Sisi ile Kushner İsrail-Filistin müzakerelerini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'a gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ile İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlatılmasını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Sisi ile görüşmesinde Amerikan heyetinin Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki çabaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Sisi de Mısır'ın Filistin konusunda adil ve kapsamlı bir çözüm için ortaya koyulan gayretleri ve İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerin başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması ve iki devleti çözüm temelinde tekrar başlatılması konusundaki çabaları desteklediğini ifade etti.

İsrail-Filistin sorununda çözüme ulaşılmasının bölgede istikrara katkı sağlayarak, yeni ufuklara kapı aralayacağını aktaran Sisi, ülkesinin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının yolları konusunda ABD yönetimi ile koordinasyon ve istişareyi sürdürdüğünü dile getirdi.