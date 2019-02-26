Sisi Mısır'daki İdamları Savundu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi, Arap ve Avrupalı ülkeler arasındaki zirvede ülkesindeki idam cezasını savundu. Sisi, Avrupa ve ortadoğunun iki farkli bölge ve iki farklı kültür olduğunu söyledi.

İnsan hakları örgütleri adil yargılama koşulları olmadığı gerekçesiyle, Mısır’ın bu ay, 2015 yılında bir başsavcıyı öldürdükleri için 9 kişiyi idam etmesini sert biçimde eleştirdiler.

Öte yandan Mısır, sorgulamalarda işkence yöntemlerinin kullanıldığı iddialarını da reddediyor.

Arap Ligi ve Avrupa Birliği arasındaki ilk kez düzenlenen zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısından konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, “Bir kişi bir terör saldırısında öldüğünde o kişinin ailesi bana, çocuğumuzun hakkını ve kanını istiyoruz diyorlar. Bu bölgede böyle bir kültür var ve bu hak kanunlar çerçevesinde teslim edilmek zorunda.” ifadelerini kullandı.

Sisi, yöneltilen eleştirilere 98 milyonluk ülke nüfusunun refahını arttırmak adına yapılan ekonomik reformları savunarak yanıt verdi.

Sisi, “İki farklı kültürüz. Avrupa’da öncelik halk için refah sağlamak ve bunu sürdürmektir. Bizim önceliğimizse ülkemizi yıkımlardan ve birçok çevre ülkede gördüğünüz çöküşlerden uzak tutmaktır, korumaktır.” diye konuştu.