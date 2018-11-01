Sisi ve Abbas Filistin meselesini görüşecek

KAHİRE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenecek "Dünya Gençlik Forumu" kapsamında Filistin meselesini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Abbas'ın yarın öğleden sonra üst düzey bir heyetin başında Mısır'a geleceğini ifade etti.

Levh, Abbas ile Sisi arasında Filistin meselesindeki son gelişmelerin ve ortak öneme sahip konuların ele alınacağı bir görüşme planlandığını kaydetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır istihbaratının İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinde önemli ilerleme sağladığını belirtti.

Bununla birlikte Abbas'ın "Hamas'ın Gaze Şeridi idaresini devretmeden ve Filistinli gruplar arasında uzlaşma sağlanmadan" İsrail ile yapılacak ateşkesi reddettiğini ve bu durumun ateşkesin tamamlanmasında engel oluşturduğunu ifade eden Filistin kaynak, Mısır'daki görüşmede Sisi'nin Abbas'ı Hamas ile uzlaşma görüşmelerine yeniden başlaması ve ateşkesi kabul etmesi yönünde ikna etmeye çalışacağını söyledi.