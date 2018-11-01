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Sisi ve Abbas Filistin meselesini görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:59 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin meselesini ele almak üzere Mısır'da bir araya gelecek - Filistinli kaynak, Sisi'nin Abbas'ı Hamas ile uzlaşma görüşmelerine yeniden başlaması ve ateşkesi kabul etmesi yönünde ikna etmeye çalışacağını söyledi

KAHİRE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenecek "Dünya Gençlik Forumu" kapsamında Filistin meselesini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Abbas'ın yarın öğleden sonra üst düzey bir heyetin başında Mısır'a geleceğini ifade etti.

Levh, Abbas ile Sisi arasında Filistin meselesindeki son gelişmelerin ve ortak öneme sahip konuların ele alınacağı bir görüşme planlandığını kaydetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır istihbaratının İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinde önemli ilerleme sağladığını belirtti.

Bununla birlikte Abbas'ın "Hamas'ın Gaze Şeridi idaresini devretmeden ve Filistinli gruplar arasında uzlaşma sağlanmadan" İsrail ile yapılacak ateşkesi reddettiğini ve bu durumun ateşkesin tamamlanmasında engel oluşturduğunu ifade eden Filistin kaynak, Mısır'daki görüşmede Sisi'nin Abbas'ı Hamas ile uzlaşma görüşmelerine yeniden başlaması ve ateşkesi kabul etmesi yönünde ikna etmeye çalışacağını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 3-6 Kasım'da Şarm eş-Şeyh'de düzenlenecek Dünya Gençlik Forumu'na katılması için Filistinli mevkidaşı Abbas'a davetiye göndermişti.

Abbas ve Sisi, en son eylül ayında ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Toplantıları kapsamında görüşmüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Ekim'de Umman'ı ziyaret etmiş ve Sultan Kabus bin Said'le başkentte bir araya gelmişti. İkili, Filistin meselesine ilişkin son gelişmeler ile ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması konularını ele almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas-Sisi görüşmesi Filistin mısır

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