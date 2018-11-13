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Sisi ve Conte Mısır'da öldürülen İtalyan öğrenci dosyasını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kahire'de 2 yıl önce ölü bulunan İtalyan öğrenci Giulio Regeni dosyasını ele aldı

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başkent Kahire'de 2 yıl önce ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni dosyasını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi ile Conte'nin bugün İtalya’nın Palermo kentinde bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Sisi ve Conte'nin doktora öğrencisi Regeni'nin öldürülmesiyle başlayan krizin çözüm yollarıyla ve konuya ilişkin gelinen son durumu ele aldıkları aktarıldı.

Sisi'nin İtalya ziyaretinin, Regeni olayıyla iki taraf arasında çıkan krizin ardından bu düzeyde ilk temas olması bakımından önemli olduğu değerlendiriliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Palermo kentinde bugün düzenlenen dar katılımlı Libya konferansına katılmak üzere dün İtalya'ya gitmişti.
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- İtalyan öğrenci Regeni'nin öldürülmesi

İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'ta ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.

Mısırlı yetkililer ilk önce Regeni'nin ölüm sebebinin bir "kaza" olduğu öne sürmüştü. Ancak adli tıp testlerinde Regeni'nin ağır işkence gördüğü belirlenince iki ülke arasındaki kriz tırmanmış ve İtalya hükümeti Kahire Büyükelçisi'ni geri çekmişti.

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Conte görüştü Kriz Regeni Sisi

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