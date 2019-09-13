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Sisi ve generallerine yolsuzluk suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 00:13 | Son Güncelleme

Yaptığı işlerin parasını alamayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, darbeci cumhurbaşkanı ve generallerini yolsuzlukla suçladı

LONDRA (AA) - Mısırlı bir iş adamı, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve generallerinin kendisine verdikleri ihalelerle yolsuzluk yaptıklarını ve vergi mükelleflerinin milyonlarını boşa harcadıklarını belirtti.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Muhammed Ali adındaki Mısırlı bir iş adamı, yaptığı işlerin parasını alamayınca kaçtığı İspanya'da darbeci cumhurbaşkanı ve generallerini yolsuzlukla suçlayan bir video paylaştı.

15 yıl boyunca Mısır ordusunda görev alan 45 yaşındaki iş adamı, generallerin villalar, oteller ve cumhurbaşkanı için saray inşa ettirerek vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını boşa harcadığını öne sürdü.

Muhammed Ali, Sisi'nin Mısır'daki bilindik düşük seviyeli yolsuzluğu yeni bir düzeye çıkardığını söyledi.

Sisi'nin yardımcıları için beş villa ve Kahire'deki bir askeri kampta cumhurbaşkanı için bir saray inşa ettiğini söyleyen iş adamı, darbeci cumhurbaşkanının bu sarayda kalmamaya karar verdiğini belirtti.

Aynı yerde resmi bir ikametgahı olmasına rağmen İskenderiye'de Sisi ailesi için bir ev yaptığını kaydeden iş adamı, Sisi’nin karısının talep ettiği değişikliklerin bedelinin ise 25 milyon Mısır poundunu (8 milyon 630 bin TL) geçtiğini söyledi.

Muhammed Ali, ordunun Kahire'deki yeni yerleşim yerinde değeri yaklaşık 125 milyon doları (707 milyon TL) bulan bir otel kurma talimatı verdiğini de belirtti.

Mısır'da ordu, ekonominin büyük bir bölümünü kontrol ediyor ve şirket kurullarındaki emekli generaller de ihalelerin alınmasında önemli rol oynuyor.

Sisi, ülkenin demokratik yollardan seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 2013 yılında kanlı bir darbe ile devirerek başa geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah es-Sisi mısır

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