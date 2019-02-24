KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde, "Filistin" meselesine vurgu yaptı.

Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen "İstikrarda Yatırım" başlıklı AB-Arap Birliği Zirvesi'nde ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin meselesinin kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Arap ülkeleri ile Avrupa Birliği üyelerini yakından ilgilendiren ortak bölgesel sorunlar olduğuna dikkati çeken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bu sorunlardan birinin de Filistin meselesi olduğunu ve bunun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında düzensiz göç meselesine de değinen Sisi, Suriye, Libya ve Yemen’deki sorunların çözülememesinden bölge ülkelerinin de sorumluluğunun olduğunu kaydetti.

-Kral Selman'dan Filistin ve Yemen vurgusu

Sisi'nin ardından konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunu hatırlatarak, bu meselenin "Arap ülkelerinin önceliği" olduğunu vurguladı.