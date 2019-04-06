Sisi ve Lavrov Libya'yı görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya gelen Sisi ile Lavrov, Libya'daki durum daha da kötüleşmeden uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Görüşmede, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkiler de masaya yatırıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır ve Ürdün'ü kapsayan bölge turu çerçevesinde, bugün geldiği Mısır'da mevkidaşı Samih Şükri ile bir araya gelmişti.

Lavrov, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Libya'daki taraflara ön şartsız diyalog çağrısı yapmıştı.

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter geçen perşembe Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamış, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyon düzenlemesi için görevlendirmişti.

