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Sisi'den "ABD'nin Golan Tepeleri kararını kabul etmedikleri" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Sisi'den "ABD'nin Golan Tepeleri kararını kabul etmedikleri" vurgusu

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin "ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıma kararını" kabul etmediğini yineledi.

Tunus'un ev sahipliğinde başlayan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Sisi, işgal altındaki Golan konusunda bu toprakların Suriye'ye verilmesini sağlayacak Cenevre kararları çerçevesinde müzakerelerin başlatılması amacıyla acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Filistin konusuna da değinen Sisi, "Arap-İsrail çatışmasından tek çıkış yolunun, Filistinlilerin bağımsız devletlerini kuracakları adil ve barışçıl bir çözüm" olduğunu ifade etti.

Sisi, son 10 yılda bölgenin karşı karşıya kaldığı sorunlar ile birçok Arap ülkesinin son sekiz yılda yaşadığı krizlerin, parçalanma, mezhepçilik ve terör tehdidini beraberinde getirdiğini kaydetti.

- Serrac'tan sivil devlet vurgusu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ülkesindeki krizin iddia edildiği gibi yönetimin paylaşılması sebebiyle yaşanmadığını belirtti.

Tunus'taki Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Serrac, sivil bir devlete ulaşmak için barışçıl çözüm ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Devletin militarize olmasının kırmızı çizgi olduğuna ve buna müsaade edilmeyeceğine dikkati çeken Serrac, nisan ayında ulusal diyalog forumu düzenleyeceklerini ifade etti.

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Abdulfettah es-Sisi Golan Tepeleri mısır

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