Sisi'den El-Ezher Şeyhi'ne seyahat kısıtlaması

İSTANBUL (AA) - Mısır'da özerk bir yapısı bulunan El-Ezher Kurumu Şeyhi de dahil bazı üst düzey yetkililere yurt dışı ziyaretlerinden önce Cumhurbaşkanı'ndan onay alma şartı getirilmesi tepkilere neden oldu.

Mısır muhalefeti, özellikle de sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, söz konusu kararın ülkedeki baskıları daha da artıracağını belirterek, Abdulfettah es-Sisi yönetiminin bakanlar ve üst düzey yetkililerden bile şüphelenmeye başladığı gibi iddialarda bulunuyor.

Tepkilere neden olan karar, Mısır resmi gazetesinde, "Üst düzey yetkililerin yurt dışı resmi ziyaretlerinin düzenlenmesi" başlığıyla yayımlandı.

İlk maddeye göre Başbakan, İçişleri, Dışişleri, Savunma ve Adalet Bakanları, milletvekilleri, özerk kurumlar ve denetleme kurumları yöneticileri gibi bütün üst düzey yetkililerin yurt dışına resmi bir görev için çıkmadan önce Cumhurbaşkanı'ndan onay almaları gerekiyor.

Diğer madde ise seyahatten önce Başbakan'ın onay vereceği yetkilileri içeriyor. İlk maddede belirtilmeyen bakanlıkların tamamı, valiler, vali yardımcıları, yerel yöneticiler ve yardımcıları ile devlete ait diğer kurumların yetkililerinin yurt dışı görevleri için Başbakan'ın onayı gerekiyor.