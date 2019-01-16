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Sisi'den El-Ezher Şeyhi'ne seyahat kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

Mısır'da özerk bir yapısı bulunan El-Ezher Kurumu Şeyhi de dahil bazı üst düzey yetkililere yurt dışı ziyaretlerinden önce Cumhurbaşkanı'ndan onay alma şartı getirilmesi tepkilere yol açtı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da özerk bir yapısı bulunan El-Ezher Kurumu Şeyhi de dahil bazı üst düzey yetkililere yurt dışı ziyaretlerinden önce Cumhurbaşkanı'ndan onay alma şartı getirilmesi tepkilere neden oldu.

Mısır muhalefeti, özellikle de sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, söz konusu kararın ülkedeki baskıları daha da artıracağını belirterek, Abdulfettah es-Sisi yönetiminin bakanlar ve üst düzey yetkililerden bile şüphelenmeye başladığı gibi iddialarda bulunuyor.

Tepkilere neden olan karar, Mısır resmi gazetesinde, "Üst düzey yetkililerin yurt dışı resmi ziyaretlerinin düzenlenmesi" başlığıyla yayımlandı.

İlk maddeye göre Başbakan, İçişleri, Dışişleri, Savunma ve Adalet Bakanları, milletvekilleri, özerk kurumlar ve denetleme kurumları yöneticileri gibi bütün üst düzey yetkililerin yurt dışına resmi bir görev için çıkmadan önce Cumhurbaşkanı'ndan onay almaları gerekiyor.

Diğer madde ise seyahatten önce Başbakan'ın onay vereceği yetkilileri içeriyor. İlk maddede belirtilmeyen bakanlıkların tamamı, valiler, vali yardımcıları, yerel yöneticiler ve yardımcıları ile devlete ait diğer kurumların yetkililerinin yurt dışı görevleri için Başbakan'ın onayı gerekiyor.

Resmi gazetede, yeni karara muhalif diğer bütün kararların askıya alındığının ayrıca belirtilmesi de dikkati çekti.

- El-Ezher Şeyhi de karar kapsamında

Uzmanlar, söz konusu kararın "özerk kurumlar" kısmına El-Ezher'in, "denetleme kurumları" bölümüne ise Devlet Denetleme Kurumu ve Sayıştay'ın girdiğini belirtiyor.

Muhalif medya ve blok yazarları da El-Ezher'in karar kapsamına girdiği görüşünde.

Buna göre, Mısır'da protokolde çok özel bir yerde bulunan bin yıllık özerk kurum El-Ezher'in Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in de yurt dışına çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Sisi'nin onayını alması gerekiyor.

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahale ilanında fotoğraf karesinde yer alan El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, sonraki dönemlerde Sisi yönetimi ile ayrışmış ve anlaşmazlıklar yaşamıştı.

El-Ezher ve Sisi yönetimi, "Rabia Meydanı'nın boşaltılması", "yeni bir dini söylem geliştirilmesi", "sözle boşamanın geçerliliği" ve "sünnet" başta olmak üzere farklı konularda karşı karşıya geldi.

Televizyon kanallarının canlı yayımladığı bir tören esnasında Sisi, Şeyh Tayyib'i kastederek, "Bizi çok yordunuz ey muhterem imam" ifadesini dahi kullanmıştı.

Ülkede bakanlar ve diğer üst düzey yetkililerin yurt dışına çıkışları 1972'de uygulamaya giren uluslararası normlara uygun bir yasayla düzenleniyordu.

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