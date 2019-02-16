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Sisi'den Filistin sorununun çözümü için iş birliği çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:10 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: "Filistin meselesi, en kadim siyasi mücadeledir. 20. yüzyıldan bu yana bu meseleyi vicdanlarımızda taşıyoruz. İki devletli çözüm ilkesi hayata geçirilerek bu sorunun çözüme kavuşturulması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerekiyor"

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20. yüzyılın başından bu yana devam eden Filistin meselesinin çözülmesi için uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

Sisi, 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bu yılki konferansın, Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki mevcut sorunların giderek arttığı ve karmaşık hale geldiği bir dönemde düzenlendiğine vurgu yaptı.

Filistin meselesinin adil ve nihai olarak çözülmeyişinin Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel sebebi olduğunu vurgulayan Sisi, şunları belirtti:

"Filistin meselesi, en kadim siyasi mücadeledir. 20. yüzyıldan bu yana bu meseleyi vicdanlarımızda taşıyoruz. İki devletli çözüm ilkesi hayata geçirilerek bu sorunun çözüme kavuşturulması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerekiyor."

Sisi, konferansı, silahlı çatışmaların sona erdiği ülkelere yardım etme konusunda etkin bir bölgesel mekanizma olması dileğinde bulundu.

Afrika Birliği ülkelerinin, çatışmaların sona ermesinden sonraki dönemde önceliklerinin yeniden yapılanma ve kalkınma olduğunu belirten Sisi, Afrika sahasındaki en önemli meseleler arasında Libya'nın güvenliğinin geldiğini dile getirdi.

Sisi, bu meselede siyasi sürece, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisinin bu konudaki çalışmalarına ve Libya'daki devlet kurumlarına destek verilmesi gerektiğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah es-isi Filistin Münih Güvenlik Konferansı

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