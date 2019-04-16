Sisi'den Hafter'e destek açıklaması

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'da "terör ve aşırılıkla mücadeleye destek verdiğini" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yapan Sisi, Libya ve Sudan'daki gelişmeler hakkında konuştu.

Libya'daki terör, milis güçler ve aşırılıkla mücadeleye destek olduklarını dile getiren Sisi, bu açıklamasıyla Trablus'a saldırı başlatan Halife Hafter'i desteklediğini ifade etti.

Sisi, isim belirtmeksizin söz konusu milis güçlerin yalnızca Libya'nın değil Orta Doğu ve Akdeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini savundu.

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin ilk kez yaptığı açıklamada ise Sisi, "Bölgesel ve uluslararası öneminden hareketle ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler nedeniyle Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Sisi, ülkesinin Sudan'ın iç işlerine karışmama konusundaki sabit tutumundan söz ederek, krizden çıkmak, ülkenin istikrarını ve güvenliğini korumak için uluslararası çabalara destek olunması çağrısında bulundu.