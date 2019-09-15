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Sisi'den, "Hedasi Barajı 2011 devriminin bedelidir" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 01:06 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: - "Size faturasını ödediğimiz ve ödeyeceğimiz bir bedeli söyleyeyim. 2011'de Nil Nehri üzerine baraj ancak bu devrim yüzünden inşa edildi"

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil nehri üzerine Hedasi Barajı'nı inşa etmesinin 2011 yılındaki devrim nedeniyle ödedikleri bir bedel olduğunu söyledi.

Sisi, Mısır'da, Hedasi Barajı'yla ilgili Sudan ve Etiyopyalı bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı öncesinde başkent Kahire'de düzenlenen gençlik konferansında konuştu.

Cumhurbaşkanı Sisi, "Size faturasını ödediğimiz ve ödeyeceğimiz bir bedeli söyleyeyim. (25 Ocak devrimine işaret ederek) 2011'de Nil Nehri üzerine baraj ancak bu devrim yüzünden inşa edildi." dedi.

Ülkede yeni bir devrimin gerçekleşmesi ihtimali konusunda uyarıda bulunan Sisi, "Çok tehlikeli şeylerden bahsediyorum. Daha da tehlikelisi sizin ikinci bir devrim gerçekleştirmenizdir. Bana su sorununu çöz diyorsunuz ancak bu sorunu siz (Mısırlılar) çıkardınız." şeklinde konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından salı günü yapılan açıklamada, Mısır ve Etiyopya arasında Hedasi barajına ilişkin görüşmelerin zorlukla ilerlediği ifade edilerek, Etiyopya'nın görüşmeleri ağırdan aldığı iddia edilmişti.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi Hedasi Barajı'nın Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ediyor.

- 25 Ocak Devrimi

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 25 Ocak 2011'de Yüksek Mahkemenin önünde başlayan eylemler kısa sürede büyümüş ve daha sonra göstericiler Tahrir Meydanı'na akın etmişti.

Mısırlılar ülke genelinde işsizlik, yolsuzluk ve baskıcı yönetim gibi sorunların sorumlusu olarak gördükleri Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Güvenlik güçleri ve "baltacı" adı verilen rejim yanlısı grupların, gösterileri şiddet kullanarak bastırma girişimleri sonucu çok sayıda protestocu hayatını kaybetmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, 11 Şubat 2011'de, 30 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini ve görevini orduya devrettiğini açıklamıştı.

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25 Ocak devrimi Abdulfettah es-Sisi Hadese Barajı mısır

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