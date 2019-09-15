KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil nehri üzerine Hedasi Barajı'nı inşa etmesinin 2011 yılındaki devrim nedeniyle ödedikleri bir bedel olduğunu söyledi.

Sisi, Mısır'da, Hedasi Barajı'yla ilgili Sudan ve Etiyopyalı bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı öncesinde başkent Kahire'de düzenlenen gençlik konferansında konuştu.

Cumhurbaşkanı Sisi, "Size faturasını ödediğimiz ve ödeyeceğimiz bir bedeli söyleyeyim. (25 Ocak devrimine işaret ederek) 2011'de Nil Nehri üzerine baraj ancak bu devrim yüzünden inşa edildi." dedi.

Ülkede yeni bir devrimin gerçekleşmesi ihtimali konusunda uyarıda bulunan Sisi, "Çok tehlikeli şeylerden bahsediyorum. Daha da tehlikelisi sizin ikinci bir devrim gerçekleştirmenizdir. Bana su sorununu çöz diyorsunuz ancak bu sorunu siz (Mısırlılar) çıkardınız." şeklinde konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından salı günü yapılan açıklamada, Mısır ve Etiyopya arasında Hedasi barajına ilişkin görüşmelerin zorlukla ilerlediği ifade edilerek, Etiyopya'nın görüşmeleri ağırdan aldığı iddia edilmişti.