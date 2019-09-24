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Sisi'den Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:17 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya ile Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı konusundaki "aksama" nedeniyle oluşacak olumsuz yansımalara karşı uyarıda bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya ile Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi (Nahda) Barajı hakkında yapılan müzakerelerin istenilen sonuçları vermediğini belirterek, yaşanan bu "aksama" nedeniyle oluşacak olumsuz yansımalara karşı uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Sisi, ülkesinin, Nil nehri üzerindeki ülkelerin çıkarlarını dikkate alıp, projenin vereceği büyük zararlara ilişkin yeterince araştırma yapmamış olmasına rağmen Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasında anlayış gösterdiğini ifade etti.

Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalandığına işaret eden Sisi, barajın doldurulması ve çalıştırılması konusunda anlaşmaya varmak için 4 yıldır süren müzakerelerin istenen sonucu vermediğini söyledi.

Mısır'ın bunlara rağmen Etiyopya, Sudan ve Mısır halkının ortak çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varmayı umduğunu belirten Sisi, müzakerelerdeki aksamaların devam etmesinin bölgedeki büyüme ve istikrara olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Sisi, Mısır için, Nil sularının hayati öneme sahip bir mesele olduğunu, herkesi tatmin edecek bir anlaşmaya varmak için tarafları esnek olmaya teşvik etme konusunda uluslararası topluma büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Filistin meselesine ilişkin Sisi, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasına zemin hazırlayacak adil bir çözüme ulaşılmamasının, Orta Doğu halklarının yeteneklerinin tükenmesi anlamına geldiğine işaret etti.

Sisi, ayrıca Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasını istedi.

Mısır yönetimi, 17 Eylül'de Etiyopya'nın Nil nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadığını ve eylül ayı sonunda Sudan'ın başkenti Hartum'da acil bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya mısır

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