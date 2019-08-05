HABER

Sisi’den Kahire saldırısına tepki, ”Korkakça bir terör eylemi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire’de gerçekleştirilen saldırıyı korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirdi.Sisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen saldırı ve 4 aracın patlamasında hayatını kaybeden 19 kişinin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.Sisi,” Mısır devleti tüm kurumlarıyla birlikte acımasız terörizmle mücadele edecek ve onu kökünden kazıyacak” ifadelerini kullandı.Patlayan araçlardan birinin içinde patlayıcı vardıMısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire’de patlayan 4 araçlardan birinin içinde patlayıcı olduğu belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire’de gerçekleştirilen saldırıyı korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirdi.
Sisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen saldırı ve 4 aracın patlamasında hayatını kaybeden 19 kişinin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.
Sisi,” Mısır devleti tüm kurumlarıyla birlikte acımasız terörizmle mücadele edecek ve onu kökünden kazıyacak” ifadelerini kullandı.
Patlayan araçlardan birinin içinde patlayıcı vardı
Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire’de patlayan 4 araçlardan birinin içinde patlayıcı olduğu belirtildi. Ve açıklamanın devamında; "İlgili makamlar inceleme, soruşturma ve bilgi toplama prosedürlerini yürüttükten sonra kazaya neden olan araçlardan birinin, birkaç ay önce El Minufiye kentinden çalındığını ve içinde çok sayıda patlayıcı olduğu tespit edildi" dendi.
Mısır Başkenti Kahire’de 4 aracın çarpışması sonucu bu gün 19 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi yaralanmıştı.

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldüTüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü
Bodrum’da 4 saatte 2 ton çöp topladılarBodrum’da 4 saatte 2 ton çöp topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.