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Sisi’den Mısır’da yeni projeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 23:43 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sina yarımadasında büyük projeler başlattı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazar günü Süveyş Kanalı şehirlerinden İsmailiye’de düzenlenen bir törene katılarak kanal şehirlerinde ve sınırdaki Sina yarımadasında bir dizi kalkınma projesi başlattı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sina yarımadasında büyük projeler başlattı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazar günü Süveyş Kanalı şehirlerinden İsmailiye’de düzenlenen bir törene katılarak kanal şehirlerinde ve sınırdaki Sina yarımadasında bir dizi kalkınma projesi başlattı. Törende yaptığı konuşmada Sisi, güvenliğin ve istikrarın Mısır’ın gelişimi için anahtar olduğunu söyledi. Sisi’nin başlattığı projeler arasında Süveyş Kanalı tünelleri, yeni İsmailiye şehri, yeni İsmailiye şehrinde bir içme suyu istasyonu, Balıkçı Gölü’ne yeni yol ve gelişmiş yeni balık pazarı, İsmailiye’de yüzen Sarabium Köprüsü ve Suveyş Kanalı’na köprü bulunuyor.
Sisi’nin projeleri başlattığı program dahilinde yerel para biriminin ABD doları karşısında dalgalanmasının yanı sıra tasarruf tedbirleri, enerji sübvansiyon kesintileri ve vergi artışları da yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl, Harvard Üniversitesi’ndeki Uluslararası Kalkınma Merkezi, Mısır’ı, önümüzdeki on yılda Hindistan ve Uganda’dan sonra dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü ekonomisi olarak derecelendirmişti.
Mısır ayrıca, 2017 yılının Temmuz ayının başından 2018’in sonuna kadar olan mali yılda da yüzde 5,3’lük yüksek bir büyüme elde etti.

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