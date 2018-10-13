KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yönetimde bulunduğu sürece İhvan'ın Mısır'da hiçbir rolünün olmayacağını söyledi.
Kuveyt'in Eş-Şahid gazetesine konuşan Sisi, Mısır halkının, İhvan'ın yeniden iktidara gelmesini kabul etmeyeceğini ileri sürerek, "Ben yönetimde bulunduğum sürece İhvan'ın hiçbir rolü olmayacak." dedi.
Sisi, "Arap Baharı' diye isimlendirilen şey, var olan yanlış uygulamalar yüzünden geldi ve yanlış bir şekilde uygulandı." ifadesini kullandı.
Ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından o dönemde Savunma Bakanı olan Sisi, birçok yerde yaptığı açıklamada, İhvan ile diyalog kararının halkın elinde olduğunu söylemişti.
Mısır hükümeti, Aralık 2013'te aldığı kararla İhvan'ı terör örgütü ilan ederek lider kadrosunun mal varlığına el koymuştu. İhvan ise hükümetin terör suçlamalarını reddederek kullandıkları yöntemin barışçıl olduğunu vurguluyor.
Sisi rejimini reddeden İhvan, halkın iradesiyle yeniden iktidara geleceğini belirtirken, Sisi yanlıları bunun gerçekçi olmadığını ileri sürüyor.
2014 yılında cumhurbaşkanı olan Sisi'nin 4 yıl sürecek ikinci ve son dönem cumhurbaşkanlığı görevi geçen haziran ayında başlamıştı.
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