Şişip bomba gibi patladı: Daha sonra alev alev yanmaya başladı! Korku dolu anlar kamerada

Ahlat'ta telefon tamiri ve satışı gerçekleştiren Yusuf Altındaş, bir telefonu tamir ettiği sırada hiç beklemediği bir olay yaşadı. Altındaş'ın elindeki cep telefonunun bataryası aniden patladı. Neye uğradığını şaşıran Altındaş, alev alev yanmaya başlayan cihazı bir şekilde masadan aşağı düşürmeyi başardı.

BATARYASI ŞİŞMİŞ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde telefon tamircisi Yusuf Altındaş’ın tamir ettiği telefonun bataryası bir anda alev alarak patladı.

Tamirci Altındaş, elinde patlayan bataryadan çıkan alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yüzünü yanmaktan kurtaran Altındaş, panikle telefonu yere atıp uzaklaştı. Telefon tamircisi Altındaş’ın kısa bir şoktan sonra patlayan telefon sonucu ortaya çıkan yangını söndürdüğü görüldü.

Olay anını gazetecilere anlatan telefon tamircisi Yusuf Altındaş, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde 16 yıldır telefon tamir işiyle uğraşıyorum. Müşterimizin getirdiği ve bataryası şişmiş olan telefonu tamir esnasında havanında sıcak olmasından dolayı batarya patlaması oldu o esnada. Ben olayın refleksiyle kendimi dışarı attım daha sonra yeniden geri dönüp oluşan yangını söndürdüm, olayı çok şükür ucuz atlattık” dedi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır