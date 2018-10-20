Şişirdiği lastik yüzüne patladı

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde aracının lastik basıncını kontrol etmeden lastiği şişiren adam, beklemediği sonu yaşadı. Adam, lastiği olması gerekenden fazla şişirince lastik bir anda patladı. Lastiğin patlaması sonucu yüzüne darbe alan adam orada neye uğradığını şaşırırken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen bu görüntüyle, basınç göstergesine bakmadan lastik şişirmenin ne kadar tehlikeli olduğu gözler önüne serildi.

