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Şişirdiği lastik yüzüne patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Şişirdiği lastik yüzüne patladı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde aracının lastik basıncını kontrol etmeden lastiği şişiren adam, beklemediği sonu yaşadı. Adam, lastiği olması gerekenden fazla şişirince lastik bir anda patladı. Lastiğin patlaması sonucu yüzüne darbe alan adam orada neye uğradığını şaşırırken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen bu görüntüyle, basınç göstergesine bakmadan lastik şişirmenin ne kadar tehlikeli olduğu gözler önüne serildi.

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Anahtar Kelimeler:
lastik Basınç patlama araba

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