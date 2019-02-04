HABER

Sisi'ye suikast girişiminden yargılanan 8 kişiye idam cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Mısır'da Askeri Mahkeme Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişiminde bulunmakla yargılanan 8 sanık hakkında idam cezası verdi

KAHİRE (AA) - Mısır’da Askeri Mahkeme, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişiminde bulunmaktan yargılanan 8 sanığı idam cezasına çarptırdı.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre Askeri Mahkeme, 8 sanık hakkında idam cezası vererek, görüşünü almak üzere sanıkların dosyalarını ülke müftüsüne gönderdi.

Kararın 6 Mart'ta okunacağı belirtilen haberde, sanıkların karara itiraz ederek davayı Yüksek Askeri Mahkeme’ye taşıyabilecekleri kaydedildi.

Mısır yasaları gereği idam cezası alan sanıkların dosyaları ülke müftüsüne görüşü alınmak üzere gönderiliyor. Müftüye istişare amaçlı başvuruluyor, onun görüşü mahkemeyi bağlamıyor.

- Sisi'ye iki suikast girişimi

Savcılık, Kasım 2016’da 292 sanığı Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Cumhurbaşkanı Sisi ve dönemin Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif’e suikast girişiminde bulunmak ve Sina Yarımadası’nda DEAŞ örgütüne tabi oluşumlar kurarak, terör eylemleri düzenlemekle suçlamış ve dosyalarını Askeri Mahkeme’ye sevk etmişti.

Mısır savcılığı, Cumhurbaşkanı Sisi’nin birisi Suudi Arabistan’da yaşayan Mısırlılar tarafından Ağustos 2014’te Mekke’de, diğeri ise görevlerine son verilmiş 6 polis şefi tarafından Mısır topraklarında olmak üzere iki defa suikast girişimine maruz kaldığını açıklamıştı.

Söz konusu davada 151’i tutuklu 141’i firari 292 sanık yargılanıyor.

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
TBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i kabul ettiTBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i kabul etti
Gürsu Belediyesi’nden okullara bakımGürsu Belediyesi’nden okullara bakım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cezası Girişim idam Sisi Suiakst

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.