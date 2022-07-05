Şişkinliği azaltıyor, sindirimi kolaylaştırıyor! İşte maydanoz çayının tarifi...

Yağlardan hızlı bir şekilde kurtulmanın formülü bulunmuyor. Ancak spor ve dengeli beslenmenin yanında işe yarar birçok çay tarifi bulunuyor. Maydanoz çayı da bunlardan biri... İşte maydanoz çayının tarifi...

MAYDANOZ ÇAYI MALZEMELERİ

Limon

Taze maydanoz

MAYDANOZ ÇAYI TARİFİ

Diyet listelerinin gözdesi maydanoz çayı sindirimi kolaylaştırır ve ödemi vücuttan atar. Maydanoz çayını hazırlamak için 10-15 dal taze maydanoz yaprağı ve bir limonun kabukları 2 bardak suyun içine koyun. 2 dakika kaynatın ve ardından demlemeye bırakın. 5 dakika demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.



