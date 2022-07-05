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Şişkinliği azaltıyor, sindirimi kolaylaştırıyor! İşte maydanoz çayının tarifi...

05.07.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maydanozun insan vücuduna birçok faydası olduğu gibi maydanoz çayının da faydası bulunuyor. Yemek sonrası yaşanan şişkinliği azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor. İşte maydanoz çayının tarifi...

Şişkinliği azaltıyor, sindirimi kolaylaştırıyor! İşte maydanoz çayının tarifi...

Yağlardan hızlı bir şekilde kurtulmanın formülü bulunmuyor. Ancak spor ve dengeli beslenmenin yanında işe yarar birçok çay tarifi bulunuyor. Maydanoz çayı da bunlardan biri... İşte maydanoz çayının tarifi...

Şişkinliği azaltıyor, sindirimi kolaylaştırıyor! İşte maydanoz çayının tarifi...

MAYDANOZ ÇAYI MALZEMELERİ

Limon
Taze maydanoz

MAYDANOZ ÇAYI TARİFİ

Diyet listelerinin gözdesi maydanoz çayı sindirimi kolaylaştırır ve ödemi vücuttan atar. Maydanoz çayını hazırlamak için 10-15 dal taze maydanoz yaprağı ve bir limonun kabukları 2 bardak suyun içine koyun. 2 dakika kaynatın ve ardından demlemeye bırakın. 5 dakika demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.


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