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'ŞİŞLİ BAYRAM TEMİZLİĞİ' ADLI DENETİM YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Şişli Bayram Temizliği' adlı denetim gerçekleştirdi.

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Şişli Bayram Temizliği' adlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Polis helikopteri de havada destek verdi. Denetimlerde, şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken araçlarda aramalar yapıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarında 'Şişli Bayram Temizliği' adlı asayiş denetimi yaptı. Denetimlere polis helikopteri ve narkotik köpeği 'Dark' da destek verdi.
Osmanbey Metro çıkışında şüpheli görülen kişiler üzerinde aramalar yapılıp GBT sorgulamasından geçirildi. Bazı kişilerin çantalarını polis köpeği 'Dark' da aradı.
Dolapdere Caddesi trafik ışıklarında ise, şüpheli görülen araçlar durdurulup içlerinde aramalar yapıldı. Üst aramaları yapılan sürücüler ve yolcuları GBT taramasından geçirildi. Daha önceden belirlenen mekanlarda da denetim yapıldığı öğrenildi. Saat 17.00 sıralarında başlayan denetimlerin 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Yayaların durdurulup üst arama yapılması
-Yayaların GBT kontrolü yapılması
-Yayaların çantalarının aranması
-Şüpheli görülen araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Sürücülere GBT yapılması
-Polis helikopteri ve polis köpeğinden detay görüntü
-Güvenlik önlemi alan polisten detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü

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