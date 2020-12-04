Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunulduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verilen Yavuz'un emniyetteki ifadesi 17 sayfayı buldu.

İfadesinde genel olarak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ya da hatırlamadığını söyleyen Cihan Yavuz'dan ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesi de tamamlandı.

Buna göre, Yavuz'un PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği belirlendi.

Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş başkan yardımcısıyken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem Hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı" ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı yayınladığı tespit edildi.