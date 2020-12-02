Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik 28 ilçede 26 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da bulunduğu 17 şüpheli, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Adliyede, savcılığa çıkarılan şüphelilerden Yavuz’un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

