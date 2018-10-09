HABER

Şişli Belediye Başkanı İnönü: Mustafa Sarıgül isterse demokratik hakkını kullanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 04:36 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Belediye Meclisi’nin 2018 yılı ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Şişli Belediye Başkanı İnönü: Mustafa Sarıgül isterse demokratik hakkını kullanacak

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Belediye Meclisi’nin 2018 yılı ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü,"Şişli Belediyesi'ne tekrar aday olacağı iddia edilen Mustafa Sarıgül için,"Belediye başkanlığına aday adayı olma hakkı var. Mustafa Bey da isterse demokratik hakkını kullanacak” dedi.

Şişli Belediye Meclisi’nin 2018 yılı ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Şişli halkı için yapılan çalışmalara değinilen toplantı Belediye Meclis Salonu’nda düzenlendi. Başkan H.Hayri İnönü toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“MUSTAFA SARIGÜL İSTERSE DEMOKRATİK HAKKINI KULLANACAK”

Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli’ye aday adayı olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül için, "Mustafa Bey şu anda partimizin bir üyesi. Seçilme hakkı olan herkes adaylığını koyabilir. Bu normal bir şey. Belediye başkanlığına aday adayı olma hakkı var. Mustafa Bey da isterse demokratik hakkını kullanacak. Başkasının bu konuda yorum yapmasını son derece yanlış buluyorum. Tabi Mustafa Sarıgül’ün değişik bir tarzı var. Herkesi olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞİŞLİ’YE TEKRAR ADAY ADAYI OLMAK İSTİYORUM”

2019 Mart ayında yapılacak Yerel Yönetimler seçimlerine değinen Başkan İnönü, "Yapılacak çok işlerimiz var. 2019’dan sonraki görev için Şişli’ye tekrar aday adayı olup belediye başkanı olmak istiyorum. Onun için Şişlilere sözüm var. Benim en büyük amacım Şişli’den giden malların tekrar Şişli’ye kazandırılması. Sonuçta bu mallar Şişli’nin malı. Toplam büyüklükleri 92 bin 276 metrekare olan milyonlarca dolar değerinde, 10 taşınmaz Şişli’ye iade edilene kadar mücadelemi sürdüreceğim. 2016 Ocak ayında başlattığım hukuk mücadelesinde önemli kazanımlar elde ettik. İdari Mahkemesi'nden 13, Bölge Mahkemesi'nden 6 ve Danıştay’dan çıkan 18 karar da Şişli’nin lehine sonuçlandı. Süreç olumlu bir şekilde devam ediyor. Şişli’nin malı Şişli’ye iade edilene kadar belediye başkanlığına devam etmek için adaylık başvurumu önümüzdeki hafta yapacağım” şeklinde konuştu.

2 LİRAYA SATILAN YERLEŞKE ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NE İADE EDİLDİ

Başkan İnönü ayrıca, Şişli Belediyesi’nin Mustafa Sarıgül başkanlığındaki döneminde Meclis kararıyla 2 liraya Bilgi Üniversitesi’ne satılan Kuştepe Yerleşkesi'nin mahkeme kararıyla Şişli Belediyesi'ne geçtiğinin müjdesini de verdi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

Şişli Belediye Başkanı İnönü: Mustafa Sarıgül isterse demokratik hakkını kullanacakŞişli Belediye Başkanı İnönü: Mustafa Sarıgül isterse demokratik hakkını kullanacak

PARTNERTwitter’da çalışmak ister misiniz?Twitter’da çalışmak ister misiniz?
CHP'li Şeker: Çöken sağlık sisteminin bedelini hekimler canlarıyla ödüyorCHP'li Şeker: Çöken sağlık sisteminin bedelini hekimler canlarıyla ödüyor
CHP'li Ağbaba: Türkiye'deki 16 bakanlık ABD'li şirkete teslim edildiCHP'li Ağbaba: Türkiye'deki 16 bakanlık ABD'li şirkete teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.