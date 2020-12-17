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Şişli Belediyesi çalışanları belediyeyi protesto etti

17.12.2020 17:18 | Son Güncelleme:
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Şişli Belediye binası önünde bir araya gelen çalışanlar yeni çalışma modelini ve toplu sözleşmedeki sorunları protesto etti.Şişli Belediyesi çalışanları belediye binası önünde bir araya gelerek uygulanmak istenen yeni çalışma modelini ve toplu sözleşmedeki sorunları protesto etti.

Şişli Belediye binası önünde bir araya gelen çalışanlar yeni çalışma modelini ve toplu sözleşmedeki sorunları protesto etti.

Şişli Belediyesi çalışanları belediye binası önünde bir araya gelerek uygulanmak istenen yeni çalışma modelini ve toplu sözleşmedeki sorunları protesto etti. Yaklaşık yüz kişilik protestocu grup, belediyeyi uygulamaya son vermeye çağırdı. Belediye çalışanları adına konuşan bir personel, “Belediye çalışanları olarak yıllardır yağmura, çamura, kara, hastalıklara aldırış etmeden çalışmaya devam ediyoruz. Son zamanlarda belediyemiz tarafından yeni bir çalışma modeli uygulanmak isteniyor. Bu uygulama süregelen kazanımları elimizden almakla birlikte sosyal hayatımızı da derinden etkilemektedir. Bu nedenle bugün bu saatte sadece belediye yönetimimizi bu uygulamaya son vermeye çağırmak için toplandık. Bu uygulamayı protesto etmek için bir araya geldik” dedi.

Protestoya katılan çalışanlar “Maaşlarımızı zamanında istiyoruz” ve “Toplu sözleşmeme dokunma” yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasının yapılmasının ardından alandakiler olaysız bir şekilde dağıldı.

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