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Şişli Belediyesi Sanat Galerisi Contemporary İstanbul’da

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Belediyesi Sanat Galerisi bu yıl GÖRSAV (Görsel Sanatlar Vakfı) ile birlikte Contemprorary İstanbul’da Hüsamettin Koçan, Devrim Erbil ve Erdinç Bakla’nın eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şişli Belediyesi Sanat Galerisi Contemporary İstanbul’da

İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ Belediyesi Sanat Galerisi bu yıl GÖRSAV (Görsel Sanatlar Vakfı) ile birlikte Contemprorary İstanbul’da Hüsamettin Koçan, Devrim Erbil ve Erdinç Bakla’nın eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sundu. Seçkinin ön izleme etkinliğinde dostları, Devrim Erbil’in 81’inci yaşını kutladı.

Şişli Belediyesi ve GÖRSAV, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen sanat fuarı Contemprorary İstanbul’a katıldı.Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar sanatseverler tarafından yoğun bir ilgi gördü. Fuarda Hüsamettin Koçan, Devrim Erbil ve Erdinç Bakla’nın eserlerinden oluşan özel seçki sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

ÜNLÜ RESSAM DEVRİM ERBİL’İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Ünlü Ressam Devrim Erbil, ‘İstanbul’ serisine ait üç tablosuyla Şişli Belediyesi ve GÖRSAV standına konuk oldu. Seçkinin ön izleme etkinliğinde Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü ve dostları Devrim Erbil’in 81’inci yaşını kutladı. Sanatçının kişisel koleksiyonundan alınan eserler, İstanbul’a uzaktan bir bakış imkanı sağlıyor. Erbil, geleneksel Türk ve Doğu sanatları ile Batı resim geleneğini ustaca harmanladığı çalışmalarında şehre dair özgün çizgiler sunuyor.

“SANATSEVERLERLE BULUŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Fuara katılan ve sanatın önemine değinen Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, “Belediyemizin kültür sanat projeleri arasında GÖRSAV ile birlikte hayata geçirdiğimiz Şişli Belediyesi Sanat Galerisi de bulunuyor. Burada gerçekleştirdiğimiz başarılı sergilerin ardından Contemporary İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergi çok güzel oldu” dedi.

GÖRSAV Başkanı Levent Çizer ise sanatın bir toplumun ilerlemesinde çok önemli olduğuna değindi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

Şişli Belediyesi Sanat Galerisi Contemporary İstanbul’daŞişli Belediyesi Sanat Galerisi Contemporary İstanbul’daŞişli Belediyesi Sanat Galerisi Contemporary İstanbul’da

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