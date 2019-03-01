Şişli Belediyesi Temizlik Görevlileri Açlık Grevine Başladı

Şişli Belediyesi’ne bağlı temizlik isçileri, maaşlarının zamanında yatırılmaması nedeniyle geçen hafta üç günlük iş bırakma eylemi yaptıktan sonra şimdi de açlık grevine başladı. Şişli'de belediye işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 22 Şubat günü işi bırakmış sokak ve caddelerde çöp yığınları oluşmuştu. İşçilerin bağlı bulunduğu sendikanın genel merkezi ise 25 Şubat’ta iş bırakma eylemini sonlandırma kararı almıştı. Belediyenin temizlik işlerinde görev yapan ve aynı zamanda sendika yöneticisi olan iki çalışanının maaş sorununun hala çözülmemesi sebebiyle başlattığı açlık grevi 25 Şubat gecesinden bu yana Şişli Belediyesi önünde devam ediyor. Açlık grevinde olan iki çalışanı mesai arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Maaşlarının yatırılmaması nedeniyle belediye yönetimine tepki gösteren isçiler, maaşları yatırılıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ediyor. “Seçim öncesinde hiçbir partiyi yıpratmak istemedik” Açlık grevini başlatan iki kişiden biri olan Zeynel Yiğit, Şişli Belediyesi’nde 20 yıldır görev yapıyor. Genel İş Sendikası Şişli Şube Başkanlığı görevini de yürüten Yiğit, maaşlarını 19 aydır düzensiz şekilde aldıklarını belirterek son iki maaşlarının ise henüz kendilerine ödenmediğini söylüyor:

“Bizim toplu iş sözleşmemizde maaşların en son yatırılma tarihi her ayın 1’i ile 5’i arasındadır. Biz ayın 5’inden sonra mali hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısıyla görüştüğümüzde maaşlarımızın 8 Şubat’ta ödeneceği söylendi. 8 Şubat olduğunda da 12 Şubat’ta ödeyeceğiz dediler. 12 Şubat’ta tekrar görüştük ama ödemenin yine yapılamayacağı söylenince bu görüşme biraz tatsız geçti. Seçim öncesinde hiçbir partiyi yıpratmak istemedik. Ateş yakmadan, pankart asmadan, slogan atmadan aslında bir eylemin doğasına aykırı şeyler yaptık. Hassasiyetimiz hiçbir partiye zarar vermemekti. Biz isçiler olarak bu kadar mağdur olmamıza karşı bu kadar ince düşünebiliyoruz. Belediye başkanımız en son bize ayın 22’sinde maaşların ödeneceğini söyledi. O zamanda da ödemeyince iş bırakma eylemi yaptık. Belki Şişli halkını biraz mağdur ettik, belki Cumhuriyet Halk Partili seçmenler bize kızmış da olabilir ama kızmalarına gerek yok. Benim ailem de CHP’li ancak hak alma mücadelesi başka bir şeydir. Neticede biz burada hakkımızı istiyoruz. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için maaşlarına ihtiyaçları var. Maaş olmadan ne kira ödeyebiliyoruz ne işe gelebiliyoruz ne ekmek ne de çocuğumuza süt alabiliyoruz. Çok doğal ve demokratik bir tepkidir bu. Özellikle de sosyal demokrat olanların bizi daha iyi anlamaları lazım.”