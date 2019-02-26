Şişli Belediyesi'nde iş bırakma eylemi

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesindeki bazı işçilerin, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, belediye binası önünde bekleyen işçiler adına yaptığı açıklamada, 19 aydır düzenli olarak maaş alamadıklarını ve bu yüzden çok masum, demokratik ve anayasal haklarını kullanarak iki gündür iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya seslenen Yiğit, şu iddialarda bulundu:

"Bizler 19 aydır düzenli maaş alamıyoruz, maaşlarımız 20 gün, 25 gün, 1 ay gerilerden geliyor. Bu ay da cuma günü olunca iki maaşımız içeride olacak. Bu ülkede demokrasiye inanıyorsak, özgürlüklere inanıyorsak özellikle siz söylüyorsunuz, temiz siyaset yapmak istediğinizi söylüyorsunuz, eğer temiz siyasete inanıyorsunuz, buradaki bu kadar işçi arkadaşın göstermiş olduğu bu demokratik tepkiden niye rahatsız oluyorsun, niye bizi siyasete çekiyorsun, niye bize baskı uyguluyorsun, niye bize şantaj yapmaya çalışıyorsun? Belki görevimizi başka türlü sonlandırabilirsin Sayın Milletvekili ama şunu bil direnişimizi bitiremeyeceksin. Ne zamana kadar biliyor musun, bu işçilerin maaşlarını gününde yatırana kadar."