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Şişli Belediyesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

Belediye binasının bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesinin bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik panosu arızalandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında önlem amacıyla binadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özer, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaparak, trafo merkezindeki arıza sonucu yangının çıktığını, önlem amacıyla binada bulunan çalışan ve vatandaşların tahliye edildiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışanların yeniden görevlerine döneceklerini belirtti.

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