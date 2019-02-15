- Şişli Belediyesi’nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

IHAAW122427-ASA\/15-02-2019 \n- \u015ei\u015fli Belediyesi\u2019nin bodrum kat\u0131nda trafolar\u0131n oldu\u011fu b\u00f6l\u00fcmde yang\u0131n meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. \u0130tfaiyenin m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor. \n15.02.2019 12:24:27 TSI\nNNNNPARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131\u00c7orum'da sanayi sitesinde istinat duvar\u0131 \u00e7\u00f6kt\u00fcPorsuk \u00c7ay\u0131'nda erkek cesedi bulundu
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