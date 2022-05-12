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  4. Şişli Camii'nde ilginç anlar! İntihardan vazgeçince, manzara fotoğrafı çekti

Şişli Camii'nde ilginç anlar! İntihardan vazgeçince, manzara fotoğrafı çekti

12.05.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli Camii'nin kubbesine çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahsı intihardan polis vazgeçirdi. Şahsın inmeden önce telefonu ile manzaranın fotoğrafını çekmesi dikkat çekti.

İlginç olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu.

ALEME SARILARAK UZUN SÜRE BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı.

AŞAĞIYA İNMEDEN MANZARA FOTOĞRAFI ÇEKTİ

Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti. Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (İHA)

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Şişli
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