Şişli Camii'nde Atatürk için mevlit okutuldu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)-TÜRKİYE Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti'nce, ölümünün 80'inci yılı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Şişli Camii'nde öğle namazının ardından Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti Genel Sekreteri hafız Şakir Sertçe, hafız Ekrem Aydoğdu ve Murat Aydın tarafından, Atatürk ve şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Şişli Camii'nde, 21 senedir her 10 Kasım'da gerçekleştirilen programda, mevlit-i şerif, ilahi ve kasideler okunurken, vatandaşlar da Atatürk ve şehitler için dualar okudu.
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