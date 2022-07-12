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Şişli'de 23 yaşındaki Dilara'nın feci ölümü! 'Ağzından burnundan kan geliyordu'

12.07.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül feci şekilde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A., 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edilirken kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde skuter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi. Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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Şişli
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