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  4. Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:36 | Son Güncelleme

Şişli'de, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından ölesiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.

Olay, 28 Aralık günü Mecidiyeköy'de bulunan evde meydana geldi.

İddiaya göre, gündüzleri yanına gelen bakıcısı, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe'nin evinin kapısının açık bırakılmış olduğunu gördü. Eve giren bakıcı, yaşlı adamı kanlar içinde yerde bulunca durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakıcısı ayrıca yaşlı adamın kızı Rabia Kargın'ı arayarak babasının kanlar içinde yerde yattığını söyledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

BAŞINA ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDI

Tedavi altına alınan yaşlı adamın darp sonucu yarıldığı anlaşılan başına çok sayıda dikiş atıldı. Yaşlı adamın, darp sonucu ellerinde ve vücudunun birçok yerinde morluklar oluştuğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, yaşlı adamın evine gelen kişi ve kişilerce darp edildikten sonra 4 bin lirasının gasp edilmiş olduğu tespit edildi.

Yaşlı adamın kızı Rabia Kargın, "Sabah kahvaltısı yapıyorduk. Bakıcısından telefon geldi. 'Dede kanlar içinde yatıyor, hemen gelmen lazım' dedi. Almış hastaneye götürmüşler. Dikişler atıldıktan sonra taburcu ettiler. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. 4 bin lirasını almışlar, yakasında 900 lira vardı, o duruyordu." dedi.

Polis, gasp olayını gerçekleştirip ortadan kaybolan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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Şişli yaşlı adam dayak gasp

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