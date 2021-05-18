HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de aynı sokakta 45 günde 30 hırsızlık ev sahiplerini bezdirdi

Şişli'de aynı sokakta 45 günde 30 hırsızlık ev sahiplerini bezdirdi

18.05.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta, iddiaya göre 45 günde yaklaşık 30 hırsızlık olayı yaşandı. Kendilerini bezdiren hırsızlara karşı nöbet tuttuklarını söyleyen sokak sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Yaya olarak gelen iki kişinin sokaktaki kamera açısını değiştirmesi ve motosikletle gelen iki kişinin park halindeki motosikletin sepetini çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de aynı sokakta 45 günde 30 hırsızlık ev sahiplerini bezdirdi

Sokak sakinlerinin iddiasına göre, İstanbul Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta 45 günde 30 hırsızlık olayı meydana geldi. Sokağa dadanan hırsızların para ve çeşitli eşyalar çaldığını dile getiren sokak sakinleri, iki gün önce güvenlik kameralarının yönlerinin değiştirilip hırsızlık yapılması üzerine nöbete başladıklarını söyledi. Sokak sakinleri, kendilerini bezdiren hırsızlara karşı yetkililerden yardım istedi. Yaya olarak gelen iki kişinin sokaktaki kamera açısını değiştirmesi ve motosikletle gelen iki kişinin park halindeki motosikletin sepetini çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAMERANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİP BURADA 4-5 EVE GİRMİŞLER"

Sokak sakinlerinden Sebahattin Öztürkler "Saat 5'te işe gidiyordum, pantolon gördüm bir evin önünde, ev sahibi Osman'a seslendim, uyuyordu, uyandırdım. 'Ne oldu?' dedi. 'Eve hırsız girmiş' dedim. Pantolonun cebine baktı, 'abi 3 bin lira param gitmiş, laptopum gitmiş cep telefonu gitmiş' dedi. Kameramanın yönünü değiştirmiş. Şuan burada 4-5 eve girmişler" dedi.

Screenshot_30

"HIRSIZLIK VAKALARI 45 GÜNDE 30'U GEÇTİ"

Sokak sakinlerinden Recep Karaman da, "Can güvenliğimiz sıkıntıda. Buraya gelenler madde bağımlısı, kendinden geçmiş halde geliyor. En son gördüğüm olay, sabah 7'de sırtında 51 ekran televizyonla biriyle karşılaştık dedim ki 'hayırdır?' o da bana dedi ki, 'çöpte buldum çalışıyor' dedi. Tek sıkıntımız elbise, pahalı eşya değil; artık can güvenliğimiz tehlikeye girmek üzere. Benim gördüğüm kadarıyla hırsızlık 45 günde 30'u geçti" diye konuştu.

"BİZİM EVE GİRDİKTEN SONRA GECELERİ NÖBET TUTMAYA BAŞLADIM"

Evine hırsız giren Berkay Ergen "Üçüncü katta oturmamıza rağmen tırmanıp evimize girdiler. Şans eseri babaannem uyandı. Babaannem uyanınca hiçbir şey alamadan çıktılar. Ayakkabıları çaldılar, telefonları çaldılar, laptopları çaldılar, televizyon çaldılar, emniyet güçlerinden yardım istiyoruz. Bizim eve girdikten sonra nöbet tutmaya başladım" şeklinde konuştu.

Screenshot_31

Screenshot_32

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusuKoronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Şişli

En Çok Okunan Haberler

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer mi oluyor?

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer mi oluyor?

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.