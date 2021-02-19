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  4. Şişli'de balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü!

Şişli'de balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü!

19.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli'de bir binanın balkonu çöktü. O anda balkonun altından kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'nde geçen salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının ağırlığına dayanamayan balkon kaldırıma çöktü. O anda yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Belediye zabıta ekipleri çöken balkonun etrafına demir bariyerler koyarak önlem aldı.

'10 DAKİKA ÖNCE BALKONUN ALTINDAN GEÇTİM'

Çöken balkonun bulunduğu binanın yanındaki esnaf Erhan Avcı, "On dakika önce arkadaşın yanına gittim. Balkonun altından geçtim. Balkon bir anda çöktü. Benim yanıma arkadaş gelmiş. O da bir iki dakikayla kurtulmuş. Bana 'Sen işyerinde olsaydın balkon benim üzerime çökecekti' dedi. Burada da park halinde bir otomobil vardı. Sürücü de içindeydi. Ama ona da bir şey olmadı. Onu da Allah korudu. Kar yağışıyla balkona yük binmiş. Balkon yağan kara dayanamamış. Burada park halinde bir araç vardı onun camı kırıldı" dedi.

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Kaynak: DHA


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