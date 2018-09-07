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Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Şişli Sıracevizler Caddesi İskete Sokakta bulunan bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Güvenlik görevlisini yaralayıp kaçan zanlıları yakalaka için polis ekipleri çalışma başlattı.

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Şişli’de bulunan bir banka silahlı iki kişi tarafından soyuldu. İddialara göre, bankaya silahlı ve maskeli giren şüphelilere bankanın güvenlik görevlisi müdahale etti. Kaçarken ateş açan soyguncular güvenlik görevlisini yaraladı.

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Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalara operasyon başlatıldı.

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Polise ile soyguncular arasında kovalamaca yaşandığı belirtiliyor. Soygunculardan birinin 25-30 yaşlarında olduğu ve elindeki kırmızı poşetle kaçtığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
banka soygunu Şişli

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