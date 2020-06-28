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  4. Şişli’de çıkan yangın paniğe yol açtı

Şişli’de çıkan yangın paniğe yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Şişli’de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı sokakta yaşayan vatandaşlar, kısıtlamayı unutup kendilerini panikle sokağa attı.

Olay, 12.00 sıralarında Şişli Mahmutşevketpaşa Mahallesi Polat Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yanan yerin bir tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, yangının çıkmasıyla birlikte mahallede yaşayan vatandaşlar da kendileri panikle sokağa attı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.

İHA

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