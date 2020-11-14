HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de dede ile torununa saldırıda yeni görüntüler! Silahlar sepet ile geldi

Şişli'de dede ile torununa saldırıda yeni görüntüler! Silahlar sepet ile geldi

14.11.2020 16:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de dede ile torununa silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırının, bir apartmanın balkondan sepetle sarkıtılan 2 silahla gerçekleştirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen baba ile oğlu tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dedesini korumak isteyen yine aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal Seymener de yaralandı.

Bacaklarından yaralanan dede torun hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler A.Y. ve oğlu H.Y. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Y. tutuklanırken, oğlu H.Y..'nin ise 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.

Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırıŞişli'de dede ve torununa silahlı saldırı

SİLAHLAR SEPETLE GELDİ

Soruşturma sürerken saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kavganın taraflarından A.Y ile oğlu H.Y.'nin bir evin balkonundan sarkıtılan sepet içinden aldıkları silahla saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.

Sepetin iple sarkıtıldığı adrese savcılığın izniyle baskın düzenleyen emniyet ekipleri, evde N.K ile G.Y. adlı 2 kadını gözaltına aldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürülen 2 kadın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
10 bin liraya aldı, 25 bin lira masraf yaptı10 bin liraya aldı, 25 bin lira masraf yaptı
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Koronavirüs izolesi bitti, annesinin cenazesine makam aracında katıldı

Koronavirüs izolesi bitti, annesinin cenazesine makam aracında katıldı

Gören hayran kalıyor! 10 bin liraya aldı, 25 bin lira masraf yaptı

10 bin liraya aldı, 25 bin lira masraf yaptı

İzmir'deki deprem anı pazardaki mobese kameralarına yansıdı

Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi

İmamoğlu'ndan korkutan koronavirüs açıklaması: 2-3 haftalık kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Babadan kemerli işkence! Çaresiz anneden yardım feryadı

Babadan kemerli işkence! Çaresiz anneden yardım feryadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.