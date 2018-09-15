Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir döviz ve altın bürosu yüzü maskeli silahlı şahıslar tarafından soyuldu.
Döviz ve altın bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve dolar çalarak kaçan soyguncular yol kenarında bekleyen araca binip olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması ve döviz bürosunun soyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyerek yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Soygunun görgü tanığı, “4 kişilerdi, birisi arabada, birisi gözlüklü şapkalı 3’ü maskeli. Şapkalı olan ateş etti, soygunu yaptılar ve Mecidiyeköy istikametine tersten giderek kaçtılar. Etrafa mermileri attılar insanlar kaçtı. 20 saniye içinde bitirdiler işlerini” dedi.
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