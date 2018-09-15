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Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:02 | Son Güncelleme

Şişli Halaskargazi Caddesi’nde yüzü maskeli silahlı şahıslar güpegündüz döviz bürosunu soyarak kaçtı. Yaklaşık 300 bin lira değerinde dolar ve altın çalan soyguncular, tüm bunları 20 saniyede yaptı. Soyguncuların kaçma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir döviz ve altın bürosu yüzü maskeli silahlı şahıslar tarafından soyuldu.

300 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN

Döviz ve altın bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve dolar çalarak kaçan soyguncular yol kenarında bekleyen araca binip olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması ve döviz bürosunun soyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyerek yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

“20 SANİYE İÇİNDE İŞİ BİTİRDİLER”

Soygunun görgü tanığı, “4 kişilerdi, birisi arabada, birisi gözlüklü şapkalı 3’ü maskeli. Şapkalı olan ateş etti, soygunu yaptılar ve Mecidiyeköy istikametine tersten giderek kaçtılar. Etrafa mermileri attılar insanlar kaçtı. 20 saniye içinde bitirdiler işlerini” dedi.

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ek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendiek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendi
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Şişli kuyumcu soygun

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