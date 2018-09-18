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Şişli'de döviz bürosunu soyan hırsızlardan ikisi Gemlik'te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu 2 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı.

Şişli'de döviz bürosunu soyan hırsızlardan ikisi Gemlik'te yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde insanların en yoğun olduğu 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül'de silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2'si içeri girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen soygunda 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtılar.

Olayın ardından çalışma yapan polisler şüphelilerin 2'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. İki şüpheli İskele Meydanı'nda bir çay bahçesinde otururken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 37 bin 600 TL, 4 bin 561 Dolar, 7 bin 630 Euro, 10 bin Suudi riyali, 1700 katar riyali, 500 Danimarka kronu, 50 bin Irak dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler Gemlik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, ele geçirilen para ve malzemeler valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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istanbul Şişli döviz bürosu soygun

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