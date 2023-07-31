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Şişli’de gece kulübüne çifte saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Çakarlı araçla...

31.07.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli’de bir gece kulübüne 2 saat arayla 2 silahlı saldırı düzenlendi. 2 saldırıda 6 kişi yaralandı. Saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların, çakarlı aracın içerisinden kulübe doğru ateş açtıkları görüldü. İşte detaylar...

Şişli’de gece kulübüne çifte saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Çakarlı araçla...

Şişli Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz 6 Temmuz Perşembe günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen bir grup önce motosikletle geldi. Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık verdi. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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ÇİFTE SALDIRIDA 6 KİŞİ YARALANDI

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar bu kez otomobille kulübün önüne geldi. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açtı ve bu saldırıda da 4 kişi yaralandı. Yaşanan çifte saldırı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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ÇAKAR TAKTIKLARI ARAÇLA SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan yaşanan o saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, çakar sistemi olan araç kulübün önüne geliyor. Saldırganlar camdan kulübe doğru ateş açıyor. Kulüp önündekiler yaralanarak yere düşüyor.

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POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

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