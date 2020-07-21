HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de gece vakti silah sesleri! Havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

Şişli'de gece vakti silah sesleri! Havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 06:59 | Son Güncelleme

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde havaya ateş açan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Şişli'de gece vakti silah sesleri! Havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen 3 kişi, ellerindeki tabancayla cadde üzerinde havaya ateş açmaya başladı. Yoldan geçen sürücüleri ve vatandaşları da rahatsız eden 3 kişi, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi emniyete götürülürken polis ekipleri, çevredeki boş kovanları toplayarak delil poşetine koydu. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca da park halindeki otomobilin altında ele geçirildi.

f5ff0b0d02be5d8de3bc40b55155d67b

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!
Levent Özeren kimdir? Levent Özeren kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, iki ilden örnek vererek uyardı!

Bakan Koca, iki ilden örnek vererek uyardı!

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Ankara’da acı olay! Gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam can verdi

Acı olay! Haberi alanlar sinir krizi geçirdi

Dayısının sokakta kurşun yağdırdığı genç ağır yaralandı

Dayısının sokakta kurşun yağdırdığı genç ağır yaralandı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş: 55 gözaltı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş: 55 gözaltı

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! Beyoğlu'da kan donduran olay

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi

Ezmek istemediği yılan aracın içine girdi

20 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.